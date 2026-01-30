В Севастополе увеличили размер региональной выплаты для участников СВО

Речь идет об единовременной выплате для бойцов, которые заключают контракт с Минобороны, в том числе для службы в подразделениях беспилотных систем.

Размер выплаты с 1 февраля увеличится до 900 тысяч рублей. Постановление принято сегодня на заседании Правительства.

военнослужащие получают и федеральную выплату — 400 тысяч рублей.

Среди других мер поддержки — предоставление земельных участков или компенсация в миллион рублей, социальные выплаты, компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатная юридическая помощь, содействие в трудоустройстве.

Пункт отбора по контракту в Севастополе находится на улице Коммунистической, 3А. Задать вопросы можно по телефону: +7 (8692) 22-14-51.

