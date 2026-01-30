Пока москвичей засыпает снегом, севастопольцы делятся фото распустившихся подснежников

За последние два дня Москву заметают мощные снегопады. Сугробы в столице выросли до 60 сантиметров, что усугубило ситуацию на дорогах. В городе сохраняются 10-бальные пробки, из-за обильного снега на проезжей части движение затруднено, включая проезд автомобилей скорой помощи. Люди самостоятельно толкают фуры, чтобы хоть немного расчистить дороги для проезда.

🌨Уходящий январь в Москве стал самым снежным за последние 203 года.

Севастопольцы просто с содроганием, что называются, наблюдают за «большим братом». Сейчас в соцсетях у горожан самая популярная тема выкладывать фото цветущих подснежников в Севастополе в разгар зимы.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города