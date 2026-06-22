В Севастополе состоятся смены в детских лагерях

Плановые заезды в лагеря, расположенные непосредственно на территории Севастополя — «Ласпи», «Горный» и «Алькадар» — состоятся 24 и 25 июня. Мы принимаем все необходимые меры, чтобы отдых ребят в этих учреждениях состоялся (в условиях возможного ограничения подачи электроэнергии, лагеря обеспечены альтернативными источниками обеспечения электроэнергией).

В Республике Крым принято решение приостановить деятельность детских лагерей с 22 июня по 1 сентября (Указ Главы Республики Крым № 199-У от 22.06.2026). Если дети находятся сейчас в лагерях на территории Республики — они будут возвращены домой, информация об этом будет опубликована в канале Департамента образования или сообщена лично родителям.