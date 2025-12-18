В Севастополе проверили качество продуктов на рынке «Чайка»

Мониторинг проводил департамент сельского хозяйства. Проверка показала — все точки торговли на «Чайке» соблюдают требования, все продукты безопасны, успокоили в департаменте.

Всего в городе работают 13 розничных рынков и около 120 ярмарочных площадок. За качеством товаров тщательно следят ветеринарные лаборатории и госветслужба.

С начала года госветслужба провела более 190 тысяч проб продукции и около 460 тысяч лабораторных исследований.

Ольга Сурикова