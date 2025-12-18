Двух жителей Ялты задержали за мошенничество в Севастополе

18-летний и 21-летний юноши, устроились курьерами для быстрого заработка, объезжали пенсионеров, забирали деньги и перечисляли их мошенникам. Они обманули пожилых людей на сумму 1,8 млн рублей, сообщили в полиции Севастополя.

Сначала молодой парень забрал у 81-летнего севастопольца 1,3 миллиона рублей. А на следующие две поездки в город-герой он пригласил старшего друга, чтобы веселее было ходить по пенсионерам. Вдвоём они ещё успели забрать у двоих бабушек старше 80 лет в общей сложности более чем 580 тысяч рублей и перечислить мошенникам.

На них заведены уголовные дела за мошенничество, им грозит до 10 лет лишения свобода. Оба гастролера под домашним арестом.

«Ладно, надеюсь меня по пути не хлопнут!», — написал своему куратору 18-летний курьер во время очередной поездки. Но его опасения были не напрасны – «хлопнули» его как в этот момент.

Ольга Сурикова