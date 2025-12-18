Аксенов рассказал, что могло бы решить проблему дефицита топлива в Крыму

В Крыму принимают все возможные меры, чтобы обеспечить жителей топливом. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, заход на полуостров материковых сетей АЗС мог бы решить проблему с дефицитом топлива. Ключевая проблема, отметил он, в нехватке вертикально интегрированных нефтяных компаний.

«Если нефтяники крупные были бы, мы, наверное, по топливу были бы чуть более лучше обеспечены. Особенно в таких критических ситуациях», — сказал Аксенов.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что нефтяные компании выполняют рекомендации Минэнерго: оптимизируют логистику и увеличивают производство бензина и дизеля.

Ольга Сурикова