В Севастополе прошла серия бизнес-игр «Время денег»

Севастополь, 20 сентября – Банк ПСБ провел в Севастополе серию деловых игр «Время денег», направленных на повышение финансовой грамотности жителей города. Участниками встреч стали представители бюджетного сектора региона и общественных организаций.

«Время денег» – настольная игра, предполагающая командный формат участия. Методику разработала образовательная платформа банка – Академия ПСБ. Основная задача – научить игроков грамотно управлять собственным капиталом. По сценарию участникам необходимо пройти три круга — три уровня финансовой грамотности, двигаясь от финансового беспорядка к дисциплине. На своем пути игроки сталкиваются с различными ситуациями, связанными с тратами, накоплениями, инвестициями, ипотечной нагрузкой. Побеждает команда, участники которой смогли первыми собрать сумму, необходимую для реализации финансовой цели.

«ПСБ активно занимается просвещением населения по вопросам финансовой грамотности. Деловая игра «Время денег» – один из элементов этой работы. Она позволяет в понятной, доступной игровой форме помочь людям разобраться в финансовых вопросах, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. Две игры, которые ПСБ провел в Севастополе, проходили в рамках дорожной карты по повышению финансовой грамотности севастопольцев. Банк поддерживает эту инициативу, так как мы стремимся быть для наших клиентов не только надежным партнером, но и консультантом, помогающим избегать финансовых ошибок», – прокомментировал Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.