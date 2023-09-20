ЛДПР предлагает перенести штаб-квартиру ООН в Крым

Третий раз без объяснения причины депутату Госдумы Леониду Слуцкому не выдали визу в США для участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН. В связи с этим, со стороны Председателя ЛДПР поступило предложение

Слуцкий предложил перенести штаб-квартиру ООН в Крым и пообещал гарантировать беспрепятственный доступ всех членов национальных делегаций абсолютно на мероприятия Организации Объединенных Наций.

Запрет на выдачу визы Леонид Слуцкий прокомментировал так:

«Так они пытаются закрыть рот тем, кто изобличает весьма неприглядную изнанку американской политики по насаждению собственной гегемонии, диктата и «исключительности» в мировых делах», — отметил Слуцкий.

Причем Россия уже обращала внимание Секретариата ООН на недопустимость подобной линии.

Соединенные Штаты нарушают свои международные обязательства страны-пребывания штаб-квартиры ООН, самовольно используя визовые ограничения для грубого вмешательства в работу ее Генассамблеи и других структур, считают в ЛДПР.

Кристина Ветер