Полиция начала проверку в отношении мужчины, ударившего девушку ногой в грудь

Вчера в 19:40 на набережной Корнилова две девушки исполняли песни, когда к ним подошли два незнакомца и попросили спеть кавказские мелодии. Отказавшись, девушки увидели, что мужчины начали вести себя агрессивно, и один из них нанес удар ногой девушке в грудь.

Сотрудники батальона ППСП имени В. Бузина быстро прибыли на место происшествия и задержали двух мужчин, 32 и 33 лет, граждан Российской Федерации. После этого они доставили подозреваемых в полицейский участок для дальнейшего разбирательства.

Полиция Севастополя начала проверку инцидента и продолжает собирать необходимую информацию.

В процессе рассмотрения текущего вопроса проводится анализ, который впоследствии повлияет на принятие окончательного правового решения.