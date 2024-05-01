В Севастополе в преддверии Дня Победы пройдет выставка «Третий удар»

Экспозиция под названием «Третий удар», приуроченная 80-летию Освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков будет показана в Севастополе с 3 мая по 16 июня 2024 года.

Российская галерея искусств и Государственный центральный музей кино, при поддержке Министерства культуры РФ, представят произведения искусства, архивные документы, интерактивные инсталляции и уникальные экспонаты из своих коллекций. Выставка пройдет во временном выставочном зале Российской галереи искусств по адресу: г. Севастополь, ул. Портовая, д. 17.

Экспозиция выставки основана на фильме «Третий удар» режиссёра Игоря Савченко, выпущенном в 1948 году. Этот фильм является одним из первых экспериментов в жанре документально-постановочной эпопеи, что позволило точно передать исторические события, вовлекая участников, свидетелей и природу, поглощенную войной. Директор Российской галереи искусств, Виталий Зотов, подчеркивает, что цель экспозиции — вызвать воспоминания и провести обсуждение о роли кино в современном мире, особенно в контексте перехода к новым технологиям съемки.

В 1944 году освобождение Крыма и Севастополя играло важную роль в кампании, и это событие отразилось как в фильме, так и в театральной постановке по одной и той же пьесе. Аркадий Первенцев, автор сценария и пьесы, принимал непосредственное участие в этой операции. Слова директора Музея кино, Ларисы Баженовой, о режиссере Игоре Савченко, указывают на его недооцененность и скромность по сравнению с другими известными коллегами.

Великую Победу во время Великой Отечественной войны отразили на экране многие талантливые кинематографисты, среди которых выделялся яркий художник со своим уникальным стилем. Фильм «Третий удар» стал одним из ключевых произведений этого художника и заслуженно занимает центральное место на нашей выставке. Съемки картины проходили на Сиваше и Турецком валу, местах жестоких боев Великой Отечественной войны. Однако наша выставка не ограничивается только этим фильмом — здесь также отражена работа кинооператоров, режиссеров и руководителей съемочных групп, которые вели съемки на фронтах войны, передавая нам живые свидетельства борьбы и Победы для будущих поколений.

Открытие выставки на Крымской земле, в Городе-Герое Севастополе, подчеркивает важность проявленного мужества и самопожертвования в дни освобождения.