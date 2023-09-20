В Крыму определились с ценой на собственность украинских бизнесменов

Среди объектов, которые ранее были национализированы в ближайшее время будут выставлены на торги, глава Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал «Новацентр».

Сейчас, по его словам, стоимость гипермаркета оценивается специалистами примерно в 350 600 000 рублей.

В Симферополе он продолжает работать, но под названием «УютСтрой».

Госсовет Крыма «национализировал» строймаркет в ноябре 2022-го.

Владельцем его ранее был украинский олигарх Александр Герега.

Кроме того, Госсовет согласовал отчуждение ряда объектов, включая жилые помещения, в том числе — квартиру Елены Зеленской. Константинов озвучил, что ее рыночная стоимость составляет ориентировочно 23 900 000 рублей.

Ольга Сурикова