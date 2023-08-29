В Севастополе прошел митап для ИТ-специалистов

В субботу, 26 августа, один из крупнейших банков России ПСБ провел в Севастополе митап для ИТ-специалистов. Корреспондент «Севкора» посетил мероприятие, чтобы разобраться, чем важны такие встречи для ИТ-сферы Крымского полуострова.

ПСБ уже в третий раз в этом году проводит мероприятие, где все интересующиеся финансовыми технологиями могут обменятся опытом с экспертами федерального банка.

В этот раз участниками митапа стали более 100 человек: формат завоевал популярность.

«Мероприятие позволяет погрузить крымских ИТ-специалистов в важные проекты банка, которые мы сейчас реализуем на полуострове. Обмен опытом и неформальное общение помогают наладить коммуникацию», — отметил Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

Один из докладов митапа был посвящен цифровому рублю. Разработчики рассказали, как запускался уникальный проект.

«ПСБ стал первым российским банком, который провел расчеты цифровым рублем между предпринимателем и юридическим лицом. Транзакция прошла успешно», — рассказал Наран Церенов, начальник Центра развития тарифов и цифровых продуктов ПСБ.

Специалисты банка поделились не только секретами разработки флагманских проектов, но и особенностями работы в разных направлениях – от системного анализа до DevOps. Эксперты рассказали о роли системных аналитиков в командной работе, раскрыли секреты улучшения пользовательского опыта frontend-разработчиков в финтехе.

В целом мероприятие было наполнено неформальным общением и обсуждением актуальных событий ИТ-сферы. Домой участники ушли с новой полезной информацией и памятными подарками от ПСБ.

Дмитрий Островский

Фото: Анастасия Ильина