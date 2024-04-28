Враг пытается выбить целые районы ПВО в Крыму

Согласно данным мониторинговых каналов, ночью были зафиксированы ракетные атаки противника на подразделения ПВО на мысе Тарханкут.

Ракеты ATACMS были использованы с кассетными боевыми частями. Ранее аэродром возле Джанкоя на севере полуострова стал мишенью для подобного удара в Крыму.

Целью нападения были также установки ПВО. Прогнозируется, что враг продолжит атаки на районы ПВО, особенно в контексте информационно-боевых действий со стороны Киева в преддверии Дня Победы и инаугурации Владимира Путина.

В ночь с 26 на 27 апреля были уничтожены 66 украинских БПЛА над Краснодарским краем. Эти действия предпринимались для атаки НПЗ в Славянске-на-Кубани и Крымского моста.

В ходе операции было сбито еще два вражеских БПЛА над полуостровом Крым.

Кроме того, на майских праздниках ожидается массированная комбинированная атака на Крымский мост, об этом заявляет украинский ТГ-канал «Резидент».