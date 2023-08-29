Экс-глава Севастопольского лесхоза начислил себе премий почти на полмиллиона рублей

Бывший руководитель Севастопольского лесхоза стал фигурантом уголовного дела — он обвиняется в незаконном начислении себе премий. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю.

Установлено, что экс-заместитель директора ГАУ «Севастопольский лесхоз» в период исполнения обязанностей директора с августа 2021 года и на протяжении 12 месяцев издавал незаконные приказы о выплате премий себе и иным лицам из числа руководства учреждения.

При отсутствии оснований и без установленной процедуры согласования исполнительными органами государственной власти Севастополя, были незаконно выплачены в качестве поощрений 541 тыс рублей.

Следком проводит мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершения преступления и возмещение ущерба, причиненного госучреждению.

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Ольга Сурикова