В Севастополе на карантин по менингиту закрыты две группы в садиках 

В правительстве Севастополя представили комментарий департамента здравоохранения Севастополя и межрегионального управления Роспотребнадзора относительно обстановки по серозному менингиту и энтеровирусной инфекции в городе.

Как отметила заведующая эпидемиологическим отделом филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и Севастополе Наталья Литвинюк, чаще всего серозным менингитом и энтеровирусной инфекцией болеют дети с 3 до 6 лет и школьного возраста. Сейчас в двух группа детсадов Севастополя принята предупредительные меры после выявления очага заболевания.

Основной период распространения серозного менингита и энтеровирусной инфекции – летне-осенний сезон, добавила главный внештатный инфекционист департамента здравоохранения Инга Матяж.

«Болезнь может передаваться фекально-оральным путем или водным путем. Из явных симптомов для энтеровирусной инфекции характеры лихорадка, вялость, субфебрильная температура, жидкий стул, насморк, сильная головная боль, которая не купируется анальгетиками, может быть разнообразная сыпь. В более запущенных формах могут быть фарингиты и бронхиты», — рассказала Матяж.

Главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Сергей Грыга отметил, что в качестве профилактики заболевания лучше воздержаться от купания в водоёмах, особенно детям, обязательно соблюдать личную гигиену, тщательно мыть руки, фрукты и овощи.

В правительстве напомнили, что сейчас на трех пляжах Севастополя вода не соответствует необходимым микробиологическим показателям: Мраморный и Городской пляжи в Балаклаве и Ушакова балка. Для купания они закрыты.

Специалисты предупреждают: при появлении подозрительных симптомов необходимо обратиться к врачу в кабинет неотложной помощи в поликлинике, там прием ведется без предварительной записи. В экстренных случаях вызывайте скорую помощь.

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Ольга Сурикова