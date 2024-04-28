Православные отмечают вербное воскресенье

Сегодня в православной церкви отмечается важный праздник, связанный со входом Господа в Иерусалим. Этот день важен, так как он предшествует Страстной неделе и напоминает нам о страданиях и крестной смерти Христа, который въехал в Иерусалим за неделю до Пасхи. В нашей стране этот праздник известен как вербное воскресенье, когда Христос был встречен иудеями как земной царь, а не как Царь небесный. Листья пальмы, брошенные к его ногам, стали символом этого знаменательного события.

В древности на Руси проводился обряд «шествия на осляти» в Вербное воскресенье до отмены патриархом Петром I патриаршества. Патриарх, находившийся на коне, изображавшем ослика, был одет в полное облачение. Этот конь, символизирующий ослика, представлял собой Христа, въезжающего в Иерусалим. Процессия начиналась от Успенского собора Кремля и двигалась через Спасские ворота на Красную площадь к Покровскому собору и Лобному месту. После этого процессия снова проходила через Спасские ворота к Успенскому собору, где сам царь вел под уздцы патриаршего коня, наряженного в образе ослом. В нашем климатическом поясе, где отсутствуют пальмы, верба стала альтернативой для использования.

В храмы в день Вербного воскресенья приходят даже те, кто редко бывает там, что делает этот праздник одним из самых популярных среди народа. Вербы, освященные в этот день на службе, хранятся и украшают ими иконы в доме на протяжении всего года. Также принято класть вербы в руки умершим в некоторых местностях, чтобы символизировать их веру в победу над смертью, воскрешение и встречу со Спасителем с освященными ветвями.