В Севастополе изъяли 35 участков с домами для строительства КОС «Южные»

Если вы задавались вопросом, что там с КОС «Южные», то вот вам свежая новость.



Правительство Севастополя опубликовало 25 апреля распоряжение об изъятии 35 участков с домами в СТ «Рыбак-7», ТСН «СТ «Скалистый», СТ «Атлантика -2» и нескольких ИЖС. ДИЗО поручено в течение 10 дней направить уведомления об изъятии.

Стоит отметить, что в октябре прошлого года сообщалось, что КОС «Южные» будут закончены в 2024 году.

Напомним, к строительству КОС «Южные» приступили в марте 2018 года. Планировались строительство и реконструкция 17 сооружений общей производительностью 170 тысяч кубометров в сутки. Большая часть этого объема была рассчитана на КОС «Южные» (125 тысяч кубов), которые должны обеспечить полноценную очистку сточных вод в районе Балаклавы.

Однако деньги для строительства очистных оказались на счетах банка с отозванной лицензией. Было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, государственный контракт на 6,85 млрд рублей был заключен с грубыми нарушениями, а аванс в размере более 2 млрд рублей перечислили на расчетный счет подрядчика, а не на счет федерального казначейства, как требует закон. В итоге около 1,31 млрд рублей из суммы аванса оказались заблокированы на счете подрядчика в банке, который лишился лицензии, а 747 млн рублей израсходованы «на цели, не предусмотренные государственным контрактом».

Одним из обвиняемых в «деле очистных» стал бывший директор департамента городского хозяйства Севастополя Михаил Тарасов.

В марте прошлого года губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что перепроектирование КОС «Южные» потребует больше времени в связи с заменой «западных» технологий на «восточные».