В Севастополе прокуратура выявила нарушения при продаже рыбы на рынке «Чайка»

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура проверила качество и безопасность пищевых продуктов в деятельности хозяйствующих субъектов.

В ходе проверки выявлены нарушения требований при хранении и реализации рыбной продукции на рынке «Чайка». Установлены факты продажи в отсутствие ветеринарных-сопроводительных документов, отсутствия маркировки, содержащей информацию о дате выработке, установленных сроках годности, условиях хранения и производителе.

По результатам проверки уничтожено 205 кг продукции животного происхождения без маркировки.

Продавцы оштрафованы на 60 тысяч рублей. Ими нарушены правила карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил, также зарегистрировано нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов).

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: прокуратура Севастополя