Удаляю, не прослушивая или почему люди так любят голосовые сообщения

Скорость жизни и удобство отправки голосовых сообщений сделало их частью пользования мессенджерами. Люди все чаще используют этот вид общения уже не только в личных целях, но и в приложениях для работы. Особенно эта форма общения стала любимой для поколения, которое выросло не просто с телефоном, а с мобильным интернетом, когда человеку можно даже не звонить, а просто записать звук. Однако, несмотря на то, что сервис существует где-то с 2013 года, отношение к нему остается противоречивым. При обсуждении этой темы, аргументы и у сторонников, и у противников всегда невероятно убедительны, а дискуссия — предельно жаркая. «Севкор» провел свой опрос среди читателей и узнал, как они относятся к голосовым сообщения. 26% из прошенных считают, опцию удобной, особенно тем, что это это сокращает время на прослушивание сообщения — можно выбрать ускоренную скорость воспроизведения. 28% при этом считают, что такой формат допустим только с близким кругом, для рабочих отношений он недопустим. 24% посетовали, что им не всегда удобно прослушивать голосовые сообщения, особенно если это на работе или в общественном транспорте. и только 13% высказали категорическое отношение: удаляют не прослушивая, и сами никогда не отправляют такие сообщения. В комментариях нам читатели рассказали, что большой бонус еще голосовых сообщений, что мессенджеры начали предлагать их расшифровку, поэтому кому не удобно послушать, может и быстро прочитать.

Те, кто водит машину, признали, что это стало отличным лайфхаком, как продолжать общение и не попасть на штрафы за разговор по телефону за рулем.

Что касается делового этикета, один из читателей «Севкора» написал, что на работе человек перед отправкой голосового сообщения должен спросить, удобно ли его собеседнику будет его прослушать и считает ли он такой формат допустимый.

Voice-этикет

Итак, раз голосовые сообщения стали частью нашей жизни, значит они тоже должны быть регламентированы какими-то правилами.

Специалисты по деловому этикету уже предложили варианты уместности использования голосовых сообщений в следующих случаях:

Адресат плохо видит или не умеет читать. Вы за рулем. Ваше сообщение настолько объемно, что набор его текстом — труд неоправданный. Вы начальник, администратор чата, сейчас очень загружены (объективно и очевидно для собеседника/ков). Вы vip-персона и собеседник заинтересован в получении информации, поэтому пусть получает ее удобным вам способом. Вам сложно набивать текст. Вы реальный VIP и вам все можно. Вам обоим удобен данный формат. Если получатель намного старше отправителя, последнему стоит воздержаться от отправки голосовых сообщений. Лучше позвонить. Почему люди могут не любить голосовые сообщения Так, WhatsApp, один из первопроходцев этого формата, приводил статистику, согласно которой только за 2022 год пользователи отправили 7 миллиардов голосовых сообщений через приложение. Но даже на очевидную их популярность, как уже показал опрос «Севкор», у них есть серьезные противники. Также корреспондент «Севкора» спросил у постоянных читателей, чем могут раздражать voice.