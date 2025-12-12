Удаляю, не прослушивая или почему люди так любят голосовые сообщения

Скорость жизни и удобство отправки голосовых сообщений сделало их частью пользования мессенджерами. Люди все чаще используют этот вид общения уже не только в личных целях, но и в приложениях для работы. Особенно эта форма общения стала любимой для поколения, которое выросло не просто с телефоном, а с мобильным интернетом, когда человеку можно даже не звонить, а просто записать звук.
Voice-этикет
Адресат плохо видит или не умеет читать.
Вы за рулем.
Ваше сообщение настолько объемно, что набор его текстом — труд неоправданный.
Вы начальник, администратор чата, сейчас очень загружены (объективно и очевидно для собеседника/ков).
Вы vip-персона и собеседник заинтересован в получении информации, поэтому пусть получает ее удобным вам способом.
Вам сложно набивать текст.
Вы реальный VIP и вам все можно.
Вам обоим удобен данный формат.
Если получатель намного старше отправителя, последнему стоит воздержаться от отправки голосовых сообщений. Лучше позвонить.
Почему люди могут не любить голосовые сообщения
Так, WhatsApp, один из первопроходцев этого формата, приводил статистику, согласно которой только за 2022 год пользователи отправили 7 миллиардов голосовых сообщений через приложение. Но даже на очевидную их популярность, как уже показал опрос «Севкор», у них есть серьезные противники.
Также корреспондент «Севкора» спросил у постоянных читателей, чем могут раздражать voice.
Во-первых, ответили нам, войсы — это почти всегда некстати. Отправляя голосовое сообщение, особенно без предварительной переписки, невозможно быть уверенным, что человеку удобно будет их послушать. Как ты, так и собеседник может быть в офисе, в общественном транспорте, на свидании, с человеком, о ком будет идти речь в сообщении, может слушать музыку или делать ещё что-нибудь, от чего ему не захочется отвлекаться на чей-то монолог.
Во-вторых, прослушивание записи практически всегда занимает больше времени, чем чтение. Люди привыкли анализировать быстро именно визуальную информацию.
В-третьих, в текстовой переписке всегда можно найти нужное сообщение. С аудио это крайне неудобно.
В-четвёртых, часто отправитель голосового сообщения может вовремя не остановиться и начать рассказывать уже и лишнее. И придеться долго ему отвечать. И скорее всего, придется ему также записывать голосовое.
В-пятых, по голосовому сообщению нельзя определить сразу срочность ответа.
Исследователи данной темы также сходятся во мнении, что голосовые стали востребованы из-за скудного словарного запаса нынешнего поколения и сложности выражать свои мысли текстом, низкого уровня грамотности, а также лени и эгоизма. Человеку становится сложно не только напечатать сообщение, но и позвонить оппоненту. Для них это показатель современного кризиса общения.
Кто и за что полюбил голосовые сообщения
Первое о чем говорят приверженцы слать звуковые сообщения, текст не может передать настроение, юмор, драму и яркие образы рассказа. Поклонники голосовых ценят формат за его интимность и удобство.
Голосовые заметки избавляют их от необходимости вводить или редактировать слова, следить за грамотностью.
Женщины, занимающиеся домашним бытом, поделились, что иногда их чаты со знакомыми выглядят, как настоящий подкаст и, при желании, все прослушивается на ускоренном темпе за повседневными делами. И главное, создается впечатление будто подруга, знакомая или родственник с тобою рядом и ведет беседу.
Молодежь уже давно перешла на эту форму общения. Один из опросов YouGov показал, что около 30% респондентов общаются с помощью голосовых «еженедельно, ежедневно или несколько раз в день», при этом около 43% респондентов в возрасте от 18 до 29 лет заявили, что делают это как минимум раз в неделю. Сейчас даже приложения для знакомств активно подключают данную опцию.
Для всех, кто лояльно относится, если говорить на молодежном сленге, «голосовухи», мы собрали общие правила использования этой опции.
Отправляйте голосовые сообщения, если:
С собеседником давно согласован такой формат.
Когда нужно передать звуки атмосферы, в которой вы находитесь: особый шум, мелодию, звуки природы или техники.
Если хотите спеть песню, рассказать шутку, анекдот и историю с особым настроением.
Когда скорость ответа вам не важна.
В ответ на голосовое сообщение.
Когда есть ощущение, что в переписке вы неверно понимаете друг друга и нужно прояснить неясности и эмоциональный настрой.
Если у вас нет физической возможности написать сообщение, а ответ вам нужен срочно.
А еще, если вы ребенок и еще не научились печатать.