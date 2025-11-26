В Севастополе практически выполнен план иммунизации

Больше 363 тысяч севастопольцев вакцинировались от гриппа. Это – 99,7% от общего плана иммунизации, сообщили в депздраве.

Всего планируется привить почти 365 тысяч севастопольцев.

Прививку можно сделать в мобильном пункте на площади Нахимова и в поликлинике по месту прикрепления. Кампания по иммунизации проходит до 1 декабря.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города