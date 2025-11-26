Стоимость парковочного абонемента в 2026 году в Севастополе не изменится и составит 25 тысяч рублей. За полгода придётся заплатить 15 тысяч, за месяц – 3.

Проживающие в зоне действия платных парковок, могут оформить разрешение на одну машину за 1800 рублей в год.

В городском департаменте транспорта напомнили – кто может бесплатно парковаться. В списке:

— собственник транспортного средства из семьи, имеющей статус многодетной;

— ветераны Великой Отечественной войны и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;

— транспортные средства, управляемые инвалидами, перевозящие инвалидов и (или) детей-инвалидов. Эти автомобили должны находиться в соответствующем реестре и парковаться на выделенных для этой категории людей местах.

Разрешение на бесплатную парковку оформляется через Госуслуги, в МФЦ или лично в департаменте транспорта.

Право бесплатной парковки в Севастополе нужно подтверждать ежегодно, напомнили в ведомстве.

На сегодняшний день в Севастополе действуют две платные парковочные зоны – в центре города и Балаклаве. Недавно платной стала и парковка около бывшей гостиницы Украина.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города