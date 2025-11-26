В Севастополе похищенные у людей деньги конвертировали в крипту

Севастопольские оперативники задержали 20-летнего крымчанина, который устроился курьером телефонных мошенников.

Парень забрал у 86-летней пенсионерки из пгт. Красногвардейское Крыма 385 тысяч рублей и должен был их доставить в Севастополь, где ему помогли бы конвертировать деньги в криптовалюту. За свою работу он мог получить пять тысяч рублей. На территории Севастополя курьер был задержан.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

На него завели уголовное дело.

Как оказалось, в производстве следователей ОМВД России по Красногвардейскому району уже находится уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ, возбужденное по заявлению обманутой аферистами пенсионерки. Крымские оперативники доставили задержанного по месту производства предварительного следствия для привлечения к уголовной ответственности.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Видео: полиция Севастополя