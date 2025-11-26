Газификация дошла до Байдарской долины

В Байдарской долине начал работу мобильный штаб «Севастопольгаза» для подключения домов к газу

В селе Широкое уже подготовили все внутрипоселковые сети, сообщают в правительстве Севастополя. Уже с начала 2026 года жители смогут подключать газ в свои дома.

Специалисты штаба помогают оформлять документы и консультируют по техническим вопросам.

Для многодетных семей, ветеранов, участников СВО и других льготных категорий подключение сделаем бесплатным.

Программа газификации охватит более 11 тысяч домов в Байдарской долине и на Южном берегу Крыма.

Ольга Сурикова