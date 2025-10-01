В Севастополе определили самые популярные туристические объекты

Туристический поток в Крым с начала года превысил 6 миллионов человек. 4 миллиона из них побывали в Севастополе в качестве экскурсантов.

Ещё 367 тысяч туристов задержались в Городе-Герое (данные за 8 месяцев). Основными гостями стали семейные пары с детьми и молодежь в возрасте 23-35 лет.

Среди самых популярных объектов — музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес», Херсонес Таврический, 35-я береговая батарея и Балаклавский подземный музейный комплекс.

62 % туристов прибыли на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 23 % воспользовались железнодорожным транспортом и еще 15 % добрались приехали через исторические регионы.

В Республике Крым наибольшее количество туристов побывало на Южном берегу – 40,4 % от общего числа. Треть отдыхающих предпочли западное побережье, 15,6 % – восточное, 11,4 % – Симферопольский и Бахчисарайский районы.

Средний уровень загрузки средств размещения в сентябре составил 60 %, что на 7,4 % выше показателя 2024 года. При этом за первый осенний в Крыму отдохнули 745 тысяч человек, что на 16 % больше, чем в прошлом году.

В правительстве Севастополя отмечают, что турпоток в Город-Герой по состоянию на 1 сентября вырос почти на 70% по сравнению с прошлым годом.

Андрей Крымский

