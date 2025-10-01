Бас на всю Россию. Гран-при «Родников» едет в Севастополь!

В последний день сентября в Санкт-Петербурге состоялся финал песенного конкурса «Родники». С нетерпением его ждали не только в северной столице. 25 финалистов из разных регионов страны несколько месяцев готовились к музыкальному празднику. Среди них солист Ансамбля песни и пляски Черноморского флота Никита Бачинский.

За два предыдущих сезона у проекта Олега Газманова «Родники», который позиционируется как творческая экосистема, появилась своя репутация. Выступить на открытой творческой площадке, получить возможность представить себя и новые песни всему миру для музыкантов, поэтов, композиторов, исполнителей, музыкальных коллективов, любителей и профессионалов стало престижно.

Третий сезон «Родников» показал новый исполнительский уровень. Яркие участники, хорошие тексты, исполнение на профессиональном уровне. Это относится ко всем конкурсантам, но в первую очередь к севастопольцу Никите Бачинскому, который в итоге и получил главную награду за песню «Люди, станьте».

Вручая Гран-при, Народный артист России Олег Газманов сказал о Никите: «Он своим басом сразил не просто весь зал БКЗ » Октябрьский», он всю Россию сразил!»

Для нашего певца победа в столь престижном конкурсе стала неожиданной: «Я не ожидал такой большой, искренней поддержки. Весь зал встал — для меня это невероятное счастье», — поделился Никита Бачинский после церемонии награждения.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

В ходе трансляции концерта на VK видео у зрителей была возможность проголосовать за полюбившегося исполнителя. Больше всех голосов набрала Анжелика Журавлева из Ставрополья, которая и стала победителем «Народного голосования».

Специальный приз «Открытие Мах» получила Дарья Медяник.

Спецприз за сохранение национальной культуры получил Долун Ушницкий вместе с вокальной группой театра эстрады республики Саха (Якутия).

Жюри конкурса определило, что Лучший текст написал для песни Владимир Любич «О святой материнской любви».

Лучшую музыку сочинила Дарья Медяник из Красноярского края для песни «Это моя страна».

Среди трёх лучших исполнителей жюри присудило:

1 место — Евгению Курчичу (Беларусь)

2 место — Юрьевне (Санкт-Петербург)

3 место — Ольге Панюшкиной (Московская область)

В тройку лучших песен вошли «Ладони» в исполнении Диляры Садыковой (1 место — Нижегородская область), «Герои», которую спел Александр Сергеев (2 место — Москва) и песня «За наши мечты» в исполнении Елены Филатовой и Анатолия Лаврентьева (3 место — ЯНАО и Луганская Народная Республика).

В номинации «Песни с фронта» победили ILAY и SVOY с песней «Дурочка-война» (Московская и Свердловская области)

Награда «Народная память» нашла своего героя, Алексея Подопригору, к сожалению, посмертно. Песню погибшего на СВО бойца на концерте исполнила Заслуженная артистка России Юта.

Конкурс «Родники» 2025 года завершён, но проект продолжается. Сейчас продолжается приём заявок на конкурс «Родники.Дети», идёт подготовка к концерту «Песни особого назначения», который состоится в декабре.

Андрей Крымский

Фото: Константин Виноградов

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города