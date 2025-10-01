QR-код из «Госуслуг» приравняли к бумажному паспорту

Правительство России опубликовало постановление, которое приравнивает QR-код из сервиса «Госуслуг» «ГосДоки» к бумажному паспорту. Возможности применения этого QR-кода будут расширяться поэтапно, уточнило Минцифры.

Как указано в сообщении министерства в Telegram-канале, на первом этапе QR-код в качестве документа можно будет использовать:

➖ в кино или музеях — при проходе на мероприятия с возрастным ограничением

➖ для входа в офисные центры с пропускной системой

➖ в магазинах — при покупке товаров 18+

➖ при отправке или получении посылок и заказных писем

На последующих этапах QR-код можно будет использовать

➖ в организациях финансового рынка

➖ в МФЦ — для получения некоторых госуслуг

➖ в салонах сотовых операторов

➖ в частных медицинских организациях

➖ при заселении в гостиницы

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова