QR-код из «Госуслуг» приравняли к бумажному паспорту

Правительство России опубликовало постановление, которое приравнивает QR-код из сервиса «Госуслуг» «ГосДоки» к бумажному паспорту. Возможности применения этого QR-кода будут расширяться поэтапно, уточнило Минцифры.
Как указано в сообщении министерства в Telegram-канале, на первом этапе QR-код в качестве документа можно будет использовать:
➖ в кино или музеях — при проходе на мероприятия с возрастным ограничением
➖ для входа в офисные центры с пропускной системой
➖ в магазинах — при покупке товаров 18+
➖ при отправке или получении посылок и заказных писем
На последующих этапах QR-код можно будет использовать
➖ в организациях финансового рынка
➖ в МФЦ — для получения некоторых госуслуг
➖ в салонах сотовых операторов
➖ в частных медицинских организациях
➖ при заселении в гостиницы
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Ольга Сурикова