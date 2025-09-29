Погода в Севастополе 29 сентября

Погода
29-09-2025

Сегодня в городе облачно с прояснениями.

Ночью без осадков; днем небольшой дождь.

Ветер ночью восточный,

днем западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 8…10°,

днем 16…18°.

Температура воды 16-20°.

Фото: Елена Голос

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 