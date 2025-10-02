В Севастополе объявили о нормализации ситуации с бензином

На заседании правительства города губернатор объявил о снижении цен.

Со вчера на заправочных станциях «ТЭС», ключевого поставщика, стабилизирована ситуация с обеспечением топливом, сообщили в правительстве города.

По итогам оперативного штаба и переговоров с нефтетрейдером «ТЭС» принято решение о снижении цен на топливо:

▫️бензин марок АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 будет стоить на 4 рубля дешевле

▫️дизельное топливо — на 3 рубля дешевле

▫️стоимость других видов топлива снизится на 1 рубль

Пока сохраняется ограничение на отпуск топлива в объёме 30 литров в бак или в канистру, чтобы избежать искусственного ажиотажа.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города