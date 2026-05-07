В Севастополе национализировали земельный участок под домом на улице Парковой

Земельный участок площадью 518 кв. метров на улице Парковой будет национализирован, но дом, который на нем стоит перевести в госсобственность не удалось.

Как сообщается Гагаринским районный суд в подробностях дела, исковое заявление ДИЗО удовлетворено частично. Спорный земельный участок, расположенный по адресу ул. Парковая, первоначально принадлежал Надежде Л., подлежал учёту как городская собственность. Но после перераспределения земель в 2022 году и увеличения площади участка, последний был отчуждён Надеждой Л. в пользу Василия П., а затем — в пользу Романа Т. по договорам купли-продажи 2023 года. При этом цена сделок была существенно ниже кадастровой и рыночной стоимости объекта.

В связи с этим суд не нашел оснований признать Романа Т. добросовестным приобретателем спорного имущества. Но отказал в истребовании в госсобственность жилого дома, который находится на этом участке. Он зарегистрирован на имя Романа Т. уже после приобретения им участка.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Ольга Сурикова

Фото: Елена Дарда