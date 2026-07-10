Развожаев раскрыл детали программы субсидирования солнечных батарей

В Севастополе полным ходом идет разработка беспрецедентной программы государственной поддержки, которая позволит жителям частично компенсировать расходы на покупку автономных источников электроснабжения — солнечных панелей и накопителей энергии. Первые подробности механизма выплат озвучил губернатор Михаил Развожаев в эфире телеканала СТВ.

По словам главы города, программа не будет раздавать оборудование авансом, а будет работать по принципу ретроспективного возмещения затрат. «Скорее всего, это будет компенсация по факту предъявления определенных документов на домовладение и документов, подтверждающих приобретение самого оборудования. Возможно, потребуется визуальная фиксация. Домохозяйство приобретает оборудование, подтверждает это — и получает возмещение», — пояснил Михаил Развожаев.

Программа ориентирована в первую очередь на законных собственников жилья. Вопрос с компенсациями для тех, кто арендует дома и не имеет прописки, пока остается открытым и будет рассматриваться индивидуально. Солнечные панели на крышах многоэтажек Особое внимание в программе уделено многоквартирным домам. Установить солнечные панели смогут и там, но для этого потребуется решение общего собрания собственников. Оборудование для многоэтажек стоит дороже, но и мощность его значительно выше.

Оплатить такую покупку жильцы смогут из средств, собираемых на жилищные услуги, либо через целевой взнос. Энергия, которая приносит доход губернатор отдельно выделил важнейшую экономическую перспективу этой программы. Покупка солнечных панелей — это не только спасение во время веерных отключений, но и выгодная инвестиция на мирное время.

Согласно новому указу президента о микрогенерации, владельцы автономных станций смогут отдавать излишки выработанной энергии обратно в городскую электросеть. «За это энергетики еще будут платить. Это станет источником оптимизации расходов управляющей компании. Люди смогут, установив такое оборудование, разово приняв решение и получив государственную компенсацию, в будущем экономить на жилищных услугах.

Управляющая компания будет получать деньги за энергию, и жильцы смогут меньше платить за другие ресурсы. Это очень хорошая перспектива на нормальное мирное время», — подчеркнул губернатор. Что касается финансовой стороны вопроса, власти города рассчитывают выйти на уровень компенсации до 50% от стоимости оборудования.

Для достижения этой цифры Севастополь ждет одобрения федерального финансирования, к которому будут добавлены средства из регионального бюджета. Главная задача новой программы — провести быструю децентрализацию энергетического обеспечения, повысить автономность домовладений, снизить нагрузку на общую городскую сеть и максимально эффективно подготовить город к предстоящему осенне-зимнему периоду.