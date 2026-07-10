 Севастополец приговорён к 17 годам колонии за госизмену и хранение взрывного устройства

Севастопольский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 55-летнего местного жителя Владимира Зосича.

Установлено, что в феврале 2025 года Зосич был завербован сотрудником СБУ и согласился оказывать помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. По указанию представителя украинской спецслужбы мужчина забрал из тайника на территории Севастополя мобильный телефон для ведения конспиративной переписки. После этого Зосич получил задание произвести визуальную разведку места дислокации военного объекта Российской Федерации.

УФСБ РФ по Крыму и Севастополю пресекло преступную деятельность. В квартире изъяли телефон и самодельное взрывное устройство.

Суд назначил 17 лет колонии строгого режима, штраф 250 тысяч рублей и ограничение свободы на 1 год, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Видео: прокуратура Севастополя