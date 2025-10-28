В российских школах предложили ввести шведский стол

Парламентарии направили обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением ввести в школьных столовых систему питания «шведский стол»

Авторы пояснили свою инициативу тем, что от граждан поступают многочисленные письма с критикой вкусовых качеств и потребительской привлекательности питания в образовательных и медицинских учреждениях. Предоставляемое в образовательных учреждениях питание зачастую формально соответствует требованиям законодательства, но при этом не отвечает вкусовым потребностям детей.

Кроме того, депутаты подчеркивают необходимость разработки и утверждения обновленных технологических карт и типовых меню. Они должны быть ориентированы на современные вкусовые предпочтения детей и содержать улучшающие вкус технологии приготовления, разрешенные для детского питания.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова