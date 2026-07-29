В Севастополе ищут мужчину, избившего 12-летнего подростка на самокате у ТЦ «МЕТРО»

В полицию обратилась 38-летняя местная жительница. Женщина сообщила о нападении на своего несовершеннолетнего сына. По предварительным данным, инцидент произошел вчера около 20:00 недалеко от торгового центра «МЕТРО».

Неизвестный мужчина нанес телесные повреждения 12-летнему мальчику, который проезжал мимо него на самокате. С полученными травмами ребенок был вынужден обратиться за помощью к медикам. Личность мужчины, напавшего на ребенка, пока не установлена.