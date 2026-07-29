Пьяная жительница Балаклавы уснула в чужой машине, а потом уехала на ней домой

Криминал
29-07-2026

44‑летняя женщина после застолья бродила по жилому массиву, обнаружив незапертую Nissan Almera, несколько часов проспала в салоне. Затем завела автомобиль и уехала домой.

Владелица — 42‑летняя фельдшер — утром обнаружила пропажу и заявила в полицию.

Сотрудники полиции вернули машину и установили причастность местной жительницы.

«Меньше пейте водки!» — пожелала угонщица всем жителям и гостям Севастополя.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ей грозит до пяти лет лишения свободы.