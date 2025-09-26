В Севастополе идёт диспансеризация населения

Сердечно-сосудистые заболевания и избыточная масса тела – наиболее частые проблемы, выявляемые при диспансеризации. Они возникают при курении и нерациональном питании.

Диспансеризацию и профилактические осмотры в Севастополе в этом году пройдут более 400 000 человек, из них около половины взрослые работающие люди.

К этому дню медицинские осмотры прошли больше 70% от запланированного количества жителей, сообщили в департаменте здравоохранения.

Андрей Крымский.

