Участники турнира по детскому мини-футболу получили заслуженные награды

Турнир проходил на базе спортивной школы «Спартак» и запомнится высоким уровнем организации и участников – юных севастопольцев. Они продемонстрировали спортивный азарт, стремление к победе и честную борьбу.

По итогам соревнований были определены победители и призёры, которые получили заслуженные награды и подарки.

В церемонии награждения приняли участие: руководитель молодежной организации Севастопольского отделения ЛДПР Борис Этенко, директор футбольной школы «Спартак Юниор» Александр Жабокрицкий, президент Детско-юношеской футбольной лиги Севастополя Евгений Репенков.

Турнир состоялся при поддержке благотворительного фонда «Путь к Победе» и Севастопольского отделения ЛДПР.

Андрей Крымский.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города