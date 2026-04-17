Минздрав России обновил условия и правила оформления больничных листов

Новый документ предусматривает новшества для самозанятых граждан и родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

Согласно документу, родители, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сохранить право на получение пособия, даже при условии работы у другого страхователя.

Также в приказе уточняется, что оформление листка нетрудоспособности станет доступно для самозанятых граждан.

С 1 января 2026 года граждане-плательщики налога на профессиональный доход вправе вступить в добровольные отношения с СФР и ежемесячно отчислять за себя страховые взносы. Соответственно, в случае временной нетрудоспособности они смогут оформить оплачиваемый больничный. Эксперимент будет действовать до конца 2028 года, как и сам режим налога на профессиональный доход.

Ольга Сурикова