В Севастополе бензин с заправок исчезает за час, губернатор просит не заправляться «про запас»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал автовладельцев не запасаться бензином «на будущее» и не стоять в очередях, если количества топлива в баке хватит на 2-3 дня.
Бензин, заверил он, в город поступает в регулярном режиме.
«Еще раз переговорил с заправщиками: бензин в канистры «про запас» отпускаться не будет, чтобы снизить искусственный ажиотаж. Сейчас в канистры бензин отпускается только по талонам: для спецтехники, организаций», — отметил Развожаев.
По его словам, из-за «канистравщиков» с заправок исчезает чуть ли не недельный запас. «Ловля бензовоза» может тоже не гарантировать успех, а только создает ажиотаж, так как на заправки могут привозить бензин для создания запаса для стратегических служб.
❗️На 14:00 Аи95NP в свободной продаже был на АЗС:
✅ Таврида Симферополь
✅ Таврида Севастополь
✅ Семипалатинская, 35
✅ Пожарова, 11
✅ Индустриальная, 10
✅ Колобова, 2
✅ Сапунгорская, 32а
✅ Инкерман
✅ Гончарное
✅ Лабораторное шоссе, 111
✅ Хрусталева, 78А
✅ Соловьева
✅ Верхнесадовое
Дт и ДтNP продаются без ограничений.
На заправке на Колобова, 2, в 15.10 бензин уже закончился. Также начи читатели присылают нам видео с очереди за 95м на Камышовом шоссе.
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Ольга Сурикова