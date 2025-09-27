В Севастополе бензин с заправок исчезает за час, губернатор просит не заправляться «про запас»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал автовладельцев не запасаться бензином «на будущее» и не стоять в очередях, если количества топлива в баке хватит на 2-3 дня.

Бензин, заверил он, в город поступает в регулярном режиме.

«Еще раз переговорил с заправщиками: бензин в канистры «про запас» отпускаться не будет, чтобы снизить искусственный ажиотаж. Сейчас в канистры бензин отпускается только по талонам: для спецтехники, организаций», — отметил Развожаев.

По его словам, из-за «канистравщиков» с заправок исчезает чуть ли не недельный запас. «Ловля бензовоза» может тоже не гарантировать успех, а только создает ажиотаж, так как на заправки могут привозить бензин для создания запаса для стратегических служб.

❗️На 14:00 Аи95NP в свободной продаже был на АЗС:

✅ Таврида Симферополь

✅ Таврида Севастополь

✅ Семипалатинская, 35

✅ Пожарова, 11

✅ Индустриальная, 10

✅ Колобова, 2

✅ Сапунгорская, 32а

✅ Инкерман

✅ Гончарное

✅ Лабораторное шоссе, 111

✅ Хрусталева, 78А

✅ Соловьева

✅ Верхнесадовое

Дт и ДтNP продаются без ограничений.

На заправке на Колобова, 2, в 15.10 бензин уже закончился. Также начи читатели присылают нам видео с очереди за 95м на Камышовом шоссе.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова