Севастопольское отделение ЛДПР определило делегата на съезд партии в Москве

На конференции севастопольского отделения ЛДПР ее координатор Илья Журавлев был единогласно избран делегатом для участия в съезде партии.

Съезд состоится 2 октября в Москве и соберет представителей всех регионов России. В его повестке – обсуждение ключевых направлений работы партии, обмен опытом между региональными отделениями и определение задач на ближайшую перспективу.

Журавлев отметил, что участие в съезде обеспечит присутствие Севастопольского отделения в общем партийном диалоге, даст возможность отразить позицию региона при формировании единых решений ЛДПР.

«Уверен, что работа съезда позволит нам укрепить взаимодействие с коллегами из других регионов и совместно определить новые ориентиры», – подчеркнул глава регионального отделения партии.

