Севастопольцы с утра занимают очередь на заправки

В правительстве сообщили, что сегодня с 10:00 заправиться АИ-95NP можно на ТЭС по следующим адресам:
Инкерман (П2) 33.6038, 44.6053
улица Челюскинцев, 35
Городское шоссе, 15
улица Индустриальная, д. 10
улица Хрусталева, 78 а
Лабораторное шоссе, 111
улица Пожарова, 11
улица Сапунгорская, 32а
улица Колобова, 2
улица Семипалатинская, 35
село Верхнесадовое, справа от Севастополя
Гончарное
Таврида в обоих направлениях
Объездная
Соловьи
На АТАНе сейчас в продаже:
АЗС Генерала Мельника, 148 АИ-92 — 4000 л
АЗС Камышовое шоссе, 2 АИ-92 — 4000 л
АЗС Столетовский проспект, 5 АИ-92 — 4000 л, АИ-95 ультра — 4000 литров, АИ-100 — 1500 л
АЗС Симферопольское шоссе, 18А АИ-92 — 4000 л
АЗС Фиолентовское шоссе, 4А АИ-95 ультра 5000 л
АЗС Хрусталёва, 62А АИ-95 ультра 5000 л
АЗС Гончарное, Дрыгина, 16 АИ-95 ультра — 5000 л, АИ-100 — 1500 л