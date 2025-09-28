Севастопольцы с утра занимают очередь на заправки

Город
28-09-2025

В правительстве сообщили, что сегодня с 10:00 заправиться АИ-95NP можно на ТЭС по следующим адресам:

✅Инкерман (П2) 33.6038, 44.6053
✅улица Челюскинцев, 35
✅Городское шоссе, 15
✅улица Индустриальная, д. 10
✅улица Хрусталева, 78 а
✅Лабораторное шоссе, 111
✅улица Пожарова, 11
✅улица Сапунгорская, 32а
✅улица Колобова, 2
✅улица Семипалатинская, 35
✅село Верхнесадовое, справа от Севастополя
✅Гончарное
✅Таврида в обоих направлениях
✅Объездная
✅Соловьи

На АТАНе сейчас в продаже:

✅ АЗС Генерала Мельника, 148 АИ-92 — 4000 л
✅ АЗС Камышовое шоссе, 2 АИ-92 — 4000 л
✅ АЗС Столетовский проспект, 5 АИ-92 — 4000 л, АИ-95 ультра — 4000 литров, АИ-100 — 1500 л
✅ АЗС Симферопольское шоссе, 18А АИ-92 — 4000 л
✅ АЗС Фиолентовское шоссе, 4А АИ-95 ультра 5000 л
✅ АЗС Хрусталёва, 62А АИ-95 ультра 5000 л
✅ АЗС Гончарное, Дрыгина, 16 АИ-95 ультра — 5000 л, АИ-100 — 1500 л

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 