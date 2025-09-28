Севастопольцы с утра занимают очередь на заправки

В правительстве сообщили, что сегодня с 10:00 заправиться АИ-95NP можно на ТЭС по следующим адресам:

Инкерман (П2) 33.6038, 44.6053

улица Челюскинцев, 35

Городское шоссе, 15

улица Индустриальная, д. 10

улица Хрусталева, 78 а

Лабораторное шоссе, 111

улица Пожарова, 11

улица Сапунгорская, 32а

улица Колобова, 2

улица Семипалатинская, 35

село Верхнесадовое, справа от Севастополя

Гончарное

Таврида в обоих направлениях

Объездная

Соловьи

На АТАНе сейчас в продаже:

АЗС Генерала Мельника, 148 АИ-92 — 4000 л

АЗС Камышовое шоссе, 2 АИ-92 — 4000 л

АЗС Столетовский проспект, 5 АИ-92 — 4000 л, АИ-95 ультра — 4000 литров, АИ-100 — 1500 л

АЗС Симферопольское шоссе, 18А АИ-92 — 4000 л

АЗС Фиолентовское шоссе, 4А АИ-95 ультра 5000 л

АЗС Хрусталёва, 62А АИ-95 ультра 5000 л

АЗС Гончарное, Дрыгина, 16 АИ-95 ультра — 5000 л, АИ-100 — 1500 л

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города