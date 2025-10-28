В Крыму предотвращен теракт против высокопоставленного сотрудника МВД по республике

Происшествия
28-10-2025

Кадры задержания крымчанина, который планировал теракт против высокопоставленного сотрудника МВД

Завербованный спецслужбами Украины 19-летний местный житель планировал подорвать автомобиль сотрудника МВД по региону.

«После совершения теракта фигурант планировал выехать на постоянное место жительства в одну из стран Европы», — сообщили в ФСБ.

В ведомстве подчеркнули, что теракт предотвращен, мужчину арестовали.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Ольга Сурикова