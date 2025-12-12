В России предложили ввести отработки для выпускников педвузов по примеру студентов-медиков

Проблему нехватки преподавателей в училищах можно решить через введение отработок для студентов педвузов. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, преподавать кадетам могли бы и участники СВО.

️Студентов-педагогов хотят обязать отрабатывать три года после завершения обучения по аналогии с медиками, инициатива уже внесена в Госдуму.

Выпускников будут направлять в кадетские учебные заведения для закрытия дефицита кадров и «окупаемости» бюджетного обучения.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому выпускники медицинских вузов и колледжей должны будут отработать до трех лет в муниципальных и государственных медицинских учреждениях под руководством наставника.