Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного по факту избиения ребёнка в школе Судака

Происшествия
12-12-2025

В Следкоме сообщили, что в Судаке группа школьников на перемене избила своего сверстника.

Инцидент произошел еще 17 ноября, после чего подростка доставили в больницу с травмами головы и тела. Сейчас он проходит амбулаторное лечение. 

После огласки инцидента в соцсетях Следком начал проверку.

Ольга Сурикова