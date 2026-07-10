В России появилась обновленная 100-рублевая купюра Банк России официально вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2026 года. Новый дензнак посвящен Центральному федеральному округу. Что изображено на новой купюре:

спереди: основной рисунок — Спасская башня Московского Кремля, а также герб России. Оформление и сложный защитный комплекс остались такими же, как у банкноты 2022 года;

на обороте: Ржевский мемориал Советскому солдату, год выпуска «2026» и карта Центрального федерального округа;

современные детали: на купюре размещен специальный QR-код, который ведет на официальный сайт ЦБ с подробным описанием всех защитных признаков. Новые банкноты будут поступать в оборот постепенно и станут законным средством платежа наравне с привычными сторублевками.