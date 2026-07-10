Первый пошел: Артем Гордиенко подал документы в Избирком на выборы в Госдуму от Севастополя

Представитель партии ЛДПР Артем Гордиенко стал первым кандидатом в Севастополе, официально представившим документы в Городскую избирательную комиссию для участия в выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва. Он выдвинут по Севастопольскому одномандатному избирательному округу № 219.

Кандидат поблагодарил партию и лично ее лидера Леонида Слуцкого за оказанное доверие, подчеркнув, что готов применить весь свой опыт на благо региона и страны.

«Имея определенный опыт политической и депутатской деятельности, общественной работы, а также службы в правоохранительных органах, я готов применить свои знания и навыки для дальнейшего развития как города-героя, так и всей нашей страны», — отметил Гордиенко.

Справка СЕВКОР:

Артем Гордиенко в настоящее время является членом Общественной палаты Севастополя. За его плечами внушительный профессиональный бэкграунд: ранее он уже избирался депутатом севастопольского Законодательного Собрания, а до политической карьеры долгие годы работал в правоохранительных органах (подполковник в отставке).

В Севастопольской городской избирательной комиссии напоминают, что подать документы на выдвижение кандидаты от политических партий могут до 18:00 22 июля. Для тех, кто решил пойти на выборы в порядке самовыдвижения, сроки более сжатые — последним днем представления документов станет 11 июля (до 18:00).

Сами выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва состоятся в традиционном трехдневном формате: голосование пройдет 18, 19 и 20 сентября 2026 года.