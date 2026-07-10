Что делать если детям запрещают играть в игрушки в дежурных детсадах

Дежурные детские сады в Севастополе продолжат работать в действующем режиме как минимум до 1 сентября. Об этом в эфире последнего эфира на телеканале СТВ сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он еще раз напомнил, что решение принято из-за необходимости экономить электроэнергию и бюджетные средства, а также снижением числа воспитанников в летний период. Каждый дежурный детсад на случай ЧП обеспечен генератором.

По словам губернатора, сейчас детские сады посещает примерно вдвое меньше детей, чем в обычное время. Многие родители оставляют детей дома, часть сотрудников и жителей перешли на удаленный формат работы, а добраться до некоторых учреждений общественным транспортом стало сложнее.

«Да, это неудобно, но до 1 сентября режим будет именно таким», — отметил глава города.

Также в ходе эфира были озвучены жалобы родителей на то, что детям, пришедшим в дежурные группы, запрещают играть игрушками, которые находятся в помещениях этих детских садов. Якобы они предназначены для малышей, постоянно посещающих эти группы.

Губернатор заявил, что подобная практика недопустима.

«Для меня дико слышать, что детям не дают игрушки. Игрушки покупаются для детей, и нет каких-то эксклюзивных детей, которые должны дождаться своих игрушек. Все дети одинаковы, мы всех одинаково любим», — подчеркнул он.

Глава города поручил в случае выявления подобных фактов незамедлительно сообщать о них в департамент образования. По его словам, вся инфраструктура детских садов создана за государственный счет и должна быть одинаково доступна всем детям, посещающим дежурные группы.