В результате ночной атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина

Силы ПВО и нашего Черноморского флота отразили атаку ВСУ. В общей сложности сбито 27 БПЛА.

К сожалению, есть жертвы — погиб мужчина, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ.

По предварительной информации также пострадали 2 человека, у них травмы средней тяжести.

Также от упавших обломков сбитых БПЛА в районе Стрелецкой бухты на одном из участков загорелась трава.

В районе парка Победы в результате падения обломков БПЛА загорелся небольшой участок крыши в здании апартаментов.

В районе Фиолента из-за обломков сбитого БПЛА загорелся частный дом и участок лесополосы.

В районе Фиолентовского шоссе из-за обломков сбитого БПЛА загорелась трава и промышленное здание. Спецслужбы работают на месте происшествия.

На ул. Вакуленчука в нескольких жилых домах в квартирах повыбивало окна и осколками от сбитых БПЛА повредило 8 автомобилей.

Не подходите к крупным частям сбитых БПЛА, сообщайте о таких находках сразу по номеру 112.

