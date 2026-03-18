ПСБ поддержал тематические мероприятия к 12-летию Русской весны

К годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией ПСБ открыл выставку работ известных севастопольских фотографов и выступил партнером круглого стола «Русская весна: 12 лет в России», организованного городским отделением Русского географического общества.

Фотографии Юлии Блоцкой и Юрия Югансона, представленные в центральном офисе банка на проспекте Нахимова, 1, переносят жителей и гостей города в март 2014 года, когда народное волеизъявление определило будущее Севастополя. Авторы работ находились в эпицентре событий и смогли запечатлеть яркие моменты, искренние эмоции и дух единения севастопольцев, решивших отстоять свое право быть вместе с Россией. Фотовыставка «Хроники Русской весны» будет работать до конца марта.

Круглый стол «Русская весна: 12 лет в России» собрал очевидцев и участников тех событий, которые поделились воспоминаниями с курсантами Черноморского военного училища и студентами СевГУ. Мероприятие ежегодно проводит Севастопольское городское отделение РГО, ПСБ традиционно оказывает поддержку инициативе.

«18 марта для севастопольцев и крымчан не просто дата, а символ решимости и единства нашего народа. Вернуться домой жителям Крымского полуострова помогла приверженность ценностям русского мира, которые они бережно хранили. Вот почему так важно знать и изучать историю. ПСБ всесторонне содействует популяризации исторической науки, в том числе, поддерживая подобные общественно-патриотические инициативы», – отметил Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

