На трассе Ялта – Севастополь ввели реверсивное движение

Транспорт
19-03-2026

Дептранс сообщает, что на трассе Ялта – Севастополь ввели реверсивное движение из-за противооползневых работ.

На участке дороги временно затруднён проезд, возможны заторы.

Для объезда водителям предлагают маршрут через Байдарские ворота, проходящий через сёла Гончарное и Тыловое.

 

Анна Левина