ПСБ в Севастополе открыл фотопроект «Бизнес в объективе. Герои»

ПСБ в Севастополе совместно с правительства города торжественно открыл выставку «Бизнес в объективе. Герои», посвященную Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Героями проекта стали 18 предпринимателей Севастополя, которые участвуют в развитии патриотического движения и программах поддержки военнослужащих, ветеранов боевых действий.

«Бизнес в объективе. Герои» – часть социальной программы банка «ПСБ для МСБ», направленной на популяризацию роли предпринимательства в социально-экономическом развитии страны. В этом году проекту исполнилось 11 лет. За это время мы провели более 800 презентаций фоторабот на территории всей России – от Владивостока до Калининграда, показав жителям разных городов реальные истории успеха людей, преданных своему делу. Фотовыставка не только популяризирует бренды малых и средних предпринимателей из самых разных отраслей, но и мотивирует граждан заниматься бизнесом, содействуя росту социального благополучия своих регионов», – сказала Вера Подгузова, старший вице-президент – директор по внешним связям ПСБ.

«В Год защитника Отечества мы открываем особенную экспозицию. «Бизнес в объективе. Герои» – это фотопроект о предпринимателях-защитниках в самом широком смысле. Они защищают интересы Севастополя не только в экономике и производстве, но и через социальные инициативы, включающие поддержку ветеранов боевых действий. Каждый из 18 героев выставки – пример того, как бизнес улучшает наш город, сочетая в своей работе инновации, ответственность и преданность Родине. ПСБ гордится возможностью поддерживать таких лидеров, ведь их успехи – это весомый вклад в будущее Севастополя», – рассказал Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

Партнёрами проекта в Севастополе в этом году выступили региональное отделение «Опоры России», Торгово-промышленная палата Севастополя и центр «Мой бизнес».

Выставка «Бизнес в объективе. Герои» будет работать на Приморском бульваре до 3 ноября включительно.

РЕКЛАМА

ПСБ

ИНН 7744000912

ERID: 2VfnxxN3vi5